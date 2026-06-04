Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260604 - 0696 Frankfurt - Gutleutviertel: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Mittwoch (03. Juni 2026) auf Donnerstag (04. Juni 2026) kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 01:00 Uhr lief ein 50 Jahre alter Mann die Gutleutstraße stadteinwärts, in Richtung des Baseler Platzes, entlang. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er hier, die Stuttgarter Straße fußläufig zu überqueren, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein ebenfalls 50-jähriger Mann befuhr zur gleichen Zeit die Stuttgarter Straße in Richtung Baseler Platz und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Friedensbrücke zu überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger.

Der 50 Jahre alte Fußgänger wurde dabei leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme wurden die Gutleutstraße und die Stuttgarter Straße im Kreuzungsbereich vollgesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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