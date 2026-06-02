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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall auf der L420 zwischen Ockenheim und Gensingen

Bingen (ots)

Am heutigen Dienstag, den 02.06.2026, kam es gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 420 zwischen Ockenheim und Gensingen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein mit drei Personen besetzter Transporter die L420 aus Richtung Ockenheim kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Um einem vorausfahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeug einen Abbiegevorgang zu ermöglichen, bremste der 28-jährige Fahrer des Transporters sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab.

Ein nachfolgender 58-jähriger Fahrer eines Hyundai bemerkte den Bremsvorgang des Transporters zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Hyundai auf die Fahrzeugseite.

Die drei Insassen des Transporters wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen musste die L420 zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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