Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots)

Am 31.05.2026 gegen 01:35 Uhr wurde eine Streife in der Koblenzer Straße im Bereich des Ortsausgangs auf ein das Tankstellengelände befahrenden Transporter aufmerksam. Das Fahrzeug und auch der 29-jährige Fahrer wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch vom Fahrer ausgehend wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,61 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer zwecks Blutentnahme zur Polizei Bingen verbracht. Sollte die Blutuntersuchung einen Wert oberhalb 0,5 Promille bestätigen droht dem Fahrer ein 4-wöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld von knapp 500EUR.

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