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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Versicherungsschutz, aber unter Cannabiseinfluss

Sprendlingen (ots)

Am 31.05.26 gegen 00:45 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen in Sprendlingen am Marktplatz auf einen dort fahrenden E-Scooter aufmerksam, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle des 17-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass kein aktueller Versicherungsschutz für den E-Scooter vorhanden war. Beim Fahrer allerdings ergaben sich Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Trotz allem Leugnen bestätigte der Drogenschnelltest den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC (Cannabis). Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und im Anschluss den Erziehungsberechtigten zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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