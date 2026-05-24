Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrskontrollen aufgrund von Bürgerbeschwerden durchgeführt

Bingen (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden hat die Polizei am Pfingstsonntag, den 24.05.2026 zwei Kontrollstellen im Dienstgebiet eingerichtet und entsprechende Kontrollen durchgeführt.

Die erste Kontrollstelle befand sich an der L415 zwischen Sprendlingen und Ober- Hilbersheim. Hintergrund waren Beschwerden über vermeintlich zu laute Motorräder auf der Strecke. Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Krafträder überprüft. Dabei konnten keine unzulässigen technischen Veränderungen oder Verstöße hinsichtlich der Geräuschentwicklung festgestellt werden. Die kontrollierten Fahrzeuge befanden sich in ordnungsgemäßem Zustand.

Eine weitere Kontrollstelle wurde auf dem Radweg zwischen Weiler bei Bingen und Bingen am Rhein eingerichtet. Aufgrund der aktuellen Baustellensituation in der Stromberger Straße gilt dort eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Bingen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung nutzten jedoch mehrere Verkehrsteilnehmer den Radweg in Richtung Weiler verbotswidrig als Abkürzung. Dieses Verhalten stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern gefährdet insbesondere Radfahrer und Fußgänger erheblich.

Die Polizei appelliert daher ausdrücklich an alle Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu nutzen und die geltenden Verkehrsregelungen einzuhalten.

Die Polizei weist zudem darauf hin, dass Verstöße gegen die geltende Verkehrsregelung entsprechend geahndet werden und mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50EUR verbunden sind.

Die Polizei wird auch künftig Beschwerden aus der Bevölkerung nachgehen und entsprechende Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen.

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