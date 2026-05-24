Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Aggressiver Festbesucher sorgt für Polizeieinsatz auf dem Rochusberg

Bingen (ots)

Am Spätabend des 23. Mai 2026 ereignete sich auf dem Festplatz des Rochusbergs ein Polizeieinsatz wegen eines alkoholisierten und aggressiven Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 34-Jährige Personal vor Ort bedroht und leicht verletzt haben.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann noch am Festplatz an. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich weiterhin aggressiv und provokant. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann gefesselt und in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Während des Einsatzes beleidigte der Beschuldigte mehrfach die eingesetzten Polizeikräfte. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

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