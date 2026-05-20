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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sprayer auf frischer Tat ertappt

Bingen (ots)

Am 20.05.26 gegen 15:30 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin der Polizei Bingen eine verdächtige Person in der Martinstraße bei der sie vermute, dass selbige im Begriff sei ein Gebäude mit Graffiti zu beschmieren. Durch die unmittelbar vor Ort fahrende Streife konnte die genannte Person tatsächlich beim Besprühen einer Hausfassade ertappt werden. Die weitere Schmiererei wurde durch die eingesetzten Beamten unterbunden. Bei der nachfolgenden Durchsuchung des 30-jährigen Täters konnten mehrere Spraydosen aufgefunden und gesichert werden. Da der Täter - u.a. wegen Ladendiebstählen und Hausfriedensbrüchen- zuletzt mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde dieser erkennungsdienstlich behandelt. Den Täter erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Das noch unklare Tatmotiv ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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