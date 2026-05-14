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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus - Zwei Personen verletzt

Bingen (ots)

Am 14.05.2026 gegen 03:06 Uhr wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Koblenzer Straße im Binger Stadtteil Bingerbrück gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Anwesens konnten aus dem Gebäude evakuiert werden. Eine schwer verletzte Person wurde durch eingesetzte Polizeikräfte aus dem Gefahrenbereich gerettet. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Insgesamt müssen elf betroffene Anwohner durch die Stadt Bingen vorübergehend in Notunterkünften untergebracht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Koblenzer Straße vollgesperrt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Bad Kreuznach geführt. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Polizeiinspektion Bingen, der Kriminalinspektion Mainz, die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bingen (inkl. BKI) sowie der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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