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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Bingen Stadt (ots)

Am 13.05.2026 gegen 00:08 Uhr kann im Rahmen einer Streifenfahrt durch Beamte der Polizeiinspektion Bingen ein 21-jährigen E-Scooter Fahrer Am Fruchtmarkt in Bingen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrollmaßnahmen ergaben sich bei dem Fahrzeugführer deutliche Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC.

Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Zur Beweissicherung wurde der Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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