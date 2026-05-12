POL-PIBIN: Fahren unter Kokaineinfluss
Bingen am Rhein (ots)
Am Montag, den 11.05.2026, gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Gaustraße den 49-jährigen Fahrer eines Campervans.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Mann körperliche Anzeichen auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain.
Die Weiterfahrt wurde dem 49-Jährigen daraufhin untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Im weiteren Verlauf räumte der Fahrer einen weiter zurückliegenden Konsum von Kokain sowie die regelmäßige Einnahme diverser Medikamente ein, die ebenfalls Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben können.
Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.
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