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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren unter Kokaineinfluss

Bingen am Rhein (ots)

Am Montag, den 11.05.2026, gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Gaustraße den 49-jährigen Fahrer eines Campervans.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Mann körperliche Anzeichen auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain.

Die Weiterfahrt wurde dem 49-Jährigen daraufhin untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Im weiteren Verlauf räumte der Fahrer einen weiter zurückliegenden Konsum von Kokain sowie die regelmäßige Einnahme diverser Medikamente ein, die ebenfalls Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben können.

Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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