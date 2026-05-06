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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: - Bundesweiter Sicherheitstag - Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz durch das Sachgebiet Jugend der Polizei Bingen

Bingen (ots)

Im Rahmen des Bundesweiten Sicherheitstages führten die Beamten des Sachgebiets Jugend der Polizei Bingen am 06.05.2026 in der Zeit von 13:30-17:30 Uhr Jugendschutzkontrollen in Bingen mit Schwerpunkt Stadtmitte Bingen und an den bekannten Treffpunkten der Jugendlichen durch.

Ziel war die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Aufgrund des schlechten Wetters war das Personenaufkommen im öffentlichen Raum insgesamt geringer. Dennoch wurden vereinzelt Personenkontrollen durchgeführt und einzelne Verwarnungen ausgesprochen. Das Jugendsachgebiet zieht eine insgesamt ausgeglichene Bilanz und betont die Bedeutung solcher Maßnahmen zur Prävention und Sensibilisierung.

Entsprechende Kontrollen sind wichtig und sollen und werden auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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