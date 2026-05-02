Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit vier unfallbeteiligten PKWs

Gensingen, L400 (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 400 bei Gensingen kurz vor dem Einmündungsbereich zur Kreuznacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen.

Eine 60-jährige Autofahrerin musste ihr Fahrzeug aufgrund von Personen am Fahrbahnrand verkehrsbedingt abbremsen. Eine unmittelbar nachfolgende 23-jährige Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

In der Folge kam es zu einem weiteren Auffahrunfall mit zwei nachfolgenden Fahrzeugen. Ein dahinterfahrender 61-jähriger Autofahrer fuhr auf das Fahrzeug der vorausfahrenden Fahrerin auf. Ein weiterer nachfolgender 47-jähriger Fahrer bemerkte die Situation ebenfalls zu spät und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug.

Durch den Unfall wurden zwei Beteiligte leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 400 in Fahrtrichtung Bingen am Rhein zeitweise gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell