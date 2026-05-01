Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Carlsberg - 77-jähriger Autofahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Carlsberg (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.26, um 11:30 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Autofahrer die Wattenheimer Straße in Carlsberg vom Neuwoog kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. Der 77-Jährige übersah den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vermutlich infolge von Blendung durch die Sonne, sodass dieser auf das Heck des parkenden Fahrzeugs auffuhr.

Der Fahrer erlitt infolge des Aufpralls leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw des 77-Jährigen erlitt ein Totalschaden. Beim geparkten Pkw entstanden erhebliche Beschädigungen am Heck des Fahrzeugs. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 22.000 EUR.

Die Wattenheimer Straße war zur Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

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