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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Waldalgesheim

Bingen (ots)

Am 02.06.2026 kam es gegen 18:10 Uhr auf der Kreisstraße 29 zwischen Waldalgesheim und dem Jagdhaus Lendershof zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin die K29 aus Richtung Waldalgesheim kommend in Fahrtrichtung Jagdhaus Lendershof. In einer langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Fahrzeug zunächst ein am Fahrbahnrand aufgestelltes Verkehrszeichen. Anschließend geriet der Pkw in den Straßengraben und kam dort auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Die Fahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Augenscheinlich erlitt die 23-Jährige keine Verletzungen. Aufgrund des erlittenen Schocks wurde sie vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug sowie am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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