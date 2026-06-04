Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260604 - 0695 Frankfurt - Bornheim: 16-Jähriger wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen

Frankfurt (ots)

(la) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (04. Juni 2026) nahmen Polizeibeamte einen 16-Jährigen fest, bei dem eine Vielzahl an Betäubungsmitteln aufgefunden wurde.

Gegen 04:00 Uhr führten Polizeibeamte eine Personenkontrolle zweier mutmaßlicher Minderjähriger in der Löwengasse durch. Einer der beiden versuchte sich vorab noch einer Tabakpackung zu entledigen. In der Tabakpackung sowie bei der wegwerfenden Person wurden letztlich über 50 Gramm Haschisch, zum Teil verkaufsfertig verpackt, eine mittlere zweistellige Anzahl Ecstasy-Tabletten, eine Pfefferpistole und ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden. Der, wie sich herausstellte, 16 Jahre alte junge Mann wurde anschließend wegen des Verdachts auf Handel mit Rauschmitteln festgenommen. Sein ebenfalls 16 Jahre alter Begleiter trug keine verbotenen Gegenstände bei sich. Aufgrund des jungen Alters und der späten Uhrzeit wurde jedoch auch er zunächst auf die Dienststelle verbracht.

Der junge Mann wird sich nun wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten müssen.

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