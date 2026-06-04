Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260604 - 0698 Frankfurt - Ostend: Brand in Daimlerstraße - Tote Person aufgefunden - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am späten Mittwochabend (03. Juni 2026), gegen 22:00 Uhr, kam es im Industriegebiet im Ostend zu einem Brandgeschehen. Bei den anschließenden Löscharbeiten wurde eine tote männliche Person aufgefunden.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die aufgefundene Person in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen steht, ist jetzt Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51199 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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