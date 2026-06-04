PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260604 - 0698 Frankfurt - Ostend: Brand in Daimlerstraße - Tote Person aufgefunden - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am späten Mittwochabend (03. Juni 2026), gegen 22:00 Uhr, kam es im Industriegebiet im Ostend zu einem Brandgeschehen. Bei den anschließenden Löscharbeiten wurde eine tote männliche Person aufgefunden.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die aufgefundene Person in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen steht, ist jetzt Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51199 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren