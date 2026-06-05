Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260605 - 0699 Frankfurt - Heddernheim: Raub in Grünanlage am Tituscorso - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Am frühen Abend des gestrigen Tages (4. Juni 2026) attackierten zwei Maskierte aus einem Gebüsch heraus einen 18-Jährigen und raubten ihn aus. Sie flohen unerkannt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach aktuellen Erkenntnissen lief ein 18-Jähriger gegen 18:45 Uhr in der Grünanlage an der Tacitusstraße Ecke Tituscorso entlang, als plötzlich zwei maskierte Männer aus einem Gebüsch sprangen, ihn unvermittelt angriffen und ihm seine Umhängetasche raubten. Dem Angegriffenen gelang die Flucht in Richtung Nordwestzentrum, während die Räuber in bislang unbekannte Richtung flohen.

Sie trugen beide schwarze Trainingsanzüge und schwarze Skimasken. Sie sind ungefähr 180 cm groß.

Der 18-Jährige wurde verletzt und zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie Hinweise zu dem oben beschriebenen Sachverhalt haben, so melden Sie sich telefonisch beim zuständigen Fachkommissariat unter der 069 / 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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