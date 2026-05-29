POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (28.05.2026) wurde ein 84-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann aus Leopoldshöhe war gegen 18:45 Uhr mit einer Gruppe Radfahrern auf dem Radweg der Felix-Fechenbach-Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Schuckenhofstraße wollte der Mann augenscheinlich die Fahrbahn überqueren und fuhr auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem BMW, den er offenbar ...

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