POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch.
Lippe (ots)
Unbekannte versuchten am Donnerstag (28.05.2026) zwischen 14 und 16:30 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Jerxer Straße gewaltsam aufzubrechen. Das missglückte jedoch. Es entstand ein Sachschaden an der Tür.
Hinweise zum Einbruchsversuch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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