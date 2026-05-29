PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Radfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (28.05.2026) wurde ein 84-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann aus Leopoldshöhe war gegen 18:45 Uhr mit einer Gruppe Radfahrern auf dem Radweg der Felix-Fechenbach-Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Schuckenhofstraße wollte der Mann augenscheinlich die Fahrbahn überqueren und fuhr auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem BMW, den er offenbar übersehen hatte. Am Steuer saß ein 18-jähriger Bielefelder. Der Radfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 9000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 11:37

    POL-LIP: Detmold. Radfahrer abgehauen.

    Lippe (ots) - Donnerstagnachmittag (28.05.2026) wurde ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem zweiten Radler leicht verletzt, der daraufhin wegfuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-jährige Detmolder gegen 16:15 Uhr auf dem Fahrradweg auf der Leopoldstraße in Fahrtrichtung Hornsche Straße unterwegs. Der unbekannte Radler war nach Zeugenhinweisen mit einem Pedelec zwischen wartenden Autos auf der ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 11:07

    POL-LIP: Lag-Kachtenhausen. Werkzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh (26./27.05.2026) stahlen Unbekannte Werkzeug aus einem Baustellenfahrzeug in der Straße Am Waterholz. Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren