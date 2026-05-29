Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Radfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (28.05.2026) wurde ein 84-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann aus Leopoldshöhe war gegen 18:45 Uhr mit einer Gruppe Radfahrern auf dem Radweg der Felix-Fechenbach-Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Schuckenhofstraße wollte der Mann augenscheinlich die Fahrbahn überqueren und fuhr auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem BMW, den er offenbar übersehen hatte. Am Steuer saß ein 18-jähriger Bielefelder. Der Radfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 9000 Euro.

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