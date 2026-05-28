POL-LIP: Lag-Kachtenhausen. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.05.2026) in der Billinghauser Straße auf ein Firmengelände ein. Sie stahlen ein Firmenfahrzeug samt Werkzeug. Es handelt sich um einen weißen Ford Transit mit blauen Beklebungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks ...

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