POL-LIP: Lag-Kachtenhausen. Werkzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh (26./27.05.2026) stahlen Unbekannte Werkzeug aus einem Baustellenfahrzeug in der Straße Am Waterholz. Wer Hinweise auf die Diebe geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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