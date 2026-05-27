POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntag- und Montagmittag (24./25.05.2026) versuchten Unbekannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Lärchenweg aufzubrechen. Die Tür wurde leicht beschädigt.
Hinweise zum Einbruchsversuch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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