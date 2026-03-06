PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Lähden (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Straße An der Holter Kirche. Wie der Zigarettenautomat gesprengt wurde, ist derzeit noch unklar. Mit entwendeten Zigaretten und Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die genaue Menge des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

