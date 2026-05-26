POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Vermisste wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Seit Dienstagmorgen (26.05.2026) gegen 10:00 Uhr wird eine 87-jährige Seniorin aus Detmold vermisst. Sie wurde zuletzt in der Paulinenstraße gesehen. Die Vermisste hält sich gerne in der Innenstadt Detmold auf. Sie ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes kann von einer Eigengefährdung ausgegangen werden. Die ...

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