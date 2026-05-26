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Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen/Kreis Lippe. 48-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Dienstagmorgen (26.05.2026) gegen 4.30 Uhr wird ein 48-jähriger Mann aus Oerlinghausen vermisst. Er wurde zuletzt in Höhe der Mühlenstraße gesehen und ist von dort zu Fuß in Richtung B 66 gegangen. Der Vermisste könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Ein Foto und eine Beschreibung des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/204733

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten machen? Wenn Sie den Mann antreffen, verständigen Sie bitte umgehend über den Notruf 110 die Polizei und sprechen Sie die Person nicht an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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