Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Ampel durch Kollision aus der Verankerung gerissen.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (25.05.2026) gegen 16.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gosebrede/Richard-Wagner-Straße/Entruper Weg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem VW ID 4 auf der Straße Gosebrede in Richtung Richard-Wagner-Straße. Im Bereich der Kreuzung verlor der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Ampel, die durch den Zusammenstoß komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Verletzt wurde niemand. Ein Drogenvortest des jungen Lemgoers schlug auf Cannabis an, weshalb dem Mann im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beträgt der angerichtete Sachschaden rund 40.000 Euro.

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