Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Motorradfahrer stürzt Abhang herunter.

Lippe (ots)

In der Talstraße verunfallte am Montag (25.05.2026) gegen 9.30 Uhr ein Motorradfahrer aus Löhne. Der 66-Jährige war mit seiner Triumph in Richtung Talle unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er einen medizinischen Notfall, so dass er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit seinem Motorrad einen Abhang hinunterstürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite den 66-Jährigen aus dem Gebüsch und übergab ihn an den Rettungsdienst, der ihn ins Klinikum brachte. Die Triumph musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

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