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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung an Schulzentrum.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (22./23.05.2026) kam es am Schulzentrum in der Straße Wasserfuhr zu einer erheblichen Sachbeschädigung durch Unbekannte. Diverse Glasscheiben am Schulgebäude wurden augenscheinlich durch Steinschläge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 15.000 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 sucht Zeugen: Hinweise zur Sachbeschädigung melden Sie bitte unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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