POL-LIP: Oerlinghausen. Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - In der Talstraße verunfallte am Montag (25.05.2026) gegen 9.30 Uhr ein Motorradfahrer aus Löhne. Der 66-Jährige war mit seiner Triumph in Richtung Talle unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er einen medizinischen Notfall, so dass er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit seinem Motorrad einen Abhang hinunterstürzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite den ...

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