POL-LIP: Oerlinghausen. Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.
Lippe (ots)
Der seit Dienstagmorgen (26.05.2026) vermisste 48-jährige Mann aus Oerlinghausen ist wieder da. Er ist selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos sowie weitere persönliche Daten des Mannes.
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