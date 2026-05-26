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Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Vermisster wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Der seit Dienstagmorgen (26.05.2026) vermisste 48-jährige Mann aus Oerlinghausen ist wieder da. Er ist selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos sowie weitere persönliche Daten des Mannes.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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