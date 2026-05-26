Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. 87-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Dienstagmorgen (26.05.2026) gegen 10:00 Uhr wird eine 87-jährige Seniorin aus Detmold vermisst. Sie wurde zuletzt in der Paulinenstraße gesehen. Die Vermisste hält sich gerne in der Innenstadt Detmold auf. Sie ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes kann von einer Eigengefährdung ausgegangen werden. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Ein Foto und eine Beschreibung der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/204810

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter 05231 6090 oder an jede andere Polizeidienststelle unter 110.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell