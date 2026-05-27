Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Autofahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (26.05.2026) wurde ein 36-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 20:20 Uhr von der Ostwestfalenstraße ab, um auf die Leopoldshöher Straße zu fahren. Dabei kam er mit seinem Nissan Micra auf die Gegenfahrbahn und fuhr unter den Auflieger eines entgegenkommenden Lkws. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Fahrer aus seinem Wagen. Er musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 49-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste für die Bergung und die Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt werden.

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