POL-LIP: Lage-Billinghausen. Firmenfahrzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend (26.05.2026) wurde ein 36-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 20:20 Uhr von der Ostwestfalenstraße ab, um auf die Leopoldshöher Straße zu fahren. Dabei kam er mit seinem Nissan Micra auf die Gegenfahrbahn und fuhr unter den Auflieger eines entgegenkommenden Lkws. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Fahrer aus seinem Wagen. Er musste ...

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