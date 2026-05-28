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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Firmenfahrzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.05.2026) in der Billinghauser Straße auf ein Firmengelände ein. Sie stahlen ein Firmenfahrzeug samt Werkzeug. Es handelt sich um einen weißen Ford Transit mit blauen Beklebungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.05.2026 – 09:47

    POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbruchsversuch.

    Lippe (ots) - Im Lärchenweg versuchten Unbekannte sich zwischen Freitagvormittag und Montagabend (22. - 25.05.2026) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie beschädigten eine Tür. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

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  • 27.05.2026 – 09:47

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Einbruch.

    Lippe (ots) - Zwischen Sonntag- und Montagmittag (24./25.05.2026) versuchten Unbekannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Lärchenweg aufzubrechen. Die Tür wurde leicht beschädigt. Hinweise zum Einbruchsversuch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

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  • 27.05.2026 – 09:46

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Autofahrer schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (26.05.2026) wurde ein 36-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 20:20 Uhr von der Ostwestfalenstraße ab, um auf die Leopoldshöher Straße zu fahren. Dabei kam er mit seinem Nissan Micra auf die Gegenfahrbahn und fuhr unter den Auflieger eines entgegenkommenden Lkws. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Fahrer aus seinem Wagen. Er musste ...

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