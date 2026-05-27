POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Einbruchsversuch.
Lippe (ots)
Im Lärchenweg versuchten Unbekannte sich zwischen Freitagvormittag und Montagabend (22. - 25.05.2026) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie beschädigten eine Tür.
Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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