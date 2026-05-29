Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer abgehauen.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag (28.05.2026) wurde ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem zweiten Radler leicht verletzt, der daraufhin wegfuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-jährige Detmolder gegen 16:15 Uhr auf dem Fahrradweg auf der Leopoldstraße in Fahrtrichtung Hornsche Straße unterwegs. Der unbekannte Radler war nach Zeugenhinweisen mit einem Pedelec zwischen wartenden Autos auf der Leopoldstraße hindurchgefahren, um diese zu überqueren und in die Friedrichstraße einzufahren. Dabei kollidierte er auf dem Radweg mit dem 20-Jährigen, der sich leicht am Arm verletzte. Der Pedelec-Fahrer sei nach einem kurzen Gespräch in Fahrtrichtung Weerthplatz davongefahren. Beschrieben wird der Mann folgendermaßen: Mitte 40, ca. 1,80 - 1,85 m groß, Drei-Tage-Bart, trug ein T-Shirt.

Hinweise auf den flüchtigen Radler erbittet das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

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