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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Lemgo/Kreis Lippe. Vorsicht vor Betrügern - Bankkarten und Kontodaten ergaunert.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) waren Betrüger im Kreis Lippe unterwegs, die es auf die EC-Karten von Seniorinnen und Senioren abgesehen hatten. Als angebliche Bankmitarbeiter meldeten die Betrüger sich erst telefonisch bei mehreren Haushalten in Lemgo und Detmold. Sie behaupteten, die Bankkarte müsse zum Beispiel aufgrund ausstehender Zahlungen abgegeben werden. Anschließend kam eine weitere Person an der Adresse der Angerufenen vorbei und holte die Karte ab. Außerdem erfragten die Betrüger Kontodaten und die PIN. In vier Fällen waren die Täter erfolgreich und entkamen unerkannt mit den Karten. In einem Fall kam eine Lipperin ihrer Mutter zur Hilfe, indem sie das Telefongespräch übernahm. Die Täter gaben sofort auf.

Die Polizei warnt ausdrücklich: Geben Sie Ihre Kontodaten und wichtige Dokumente oder Karten niemals an Unbekannte heraus! Da die Täter offenbar gezielt ältere Personen anrufen, raten wir: Sprechen Sie aktiv mit Eltern und Großeltern über die Betrugsmasche und bieten Sie Ihre Unterstützung an. Wenn verdächtige Anrufe eingehen, sollte umgehend aufgelegt werden. Falls Sie Daten herausgegeben haben, melden Sie sich schnell bei der Polizei und Ihrer Bank, damit das Konto notfalls gesperrt werden kann. Der polizeiliche Notruf 110 ist stets für Sie erreichbar, wenn Sie in Not geraten.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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