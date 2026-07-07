Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Nord (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (07.07.2026) in der Stresemannstraße. Eine 48-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem Opel in Richtung Pragsattel. Dabei geriet sie im Bereich des St.-Helens-Stegs aus bislang unbekannter Ursache nach links und streifte einen entgegenkommenden Ford eines 82-Jährigen, bevor sie mit dem Porsche einer 58-Jährigen zusammenstieß, der ihr ebenfalls entgegenkam. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachte die 48-Jährige in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Die Stresemannstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 18.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt, es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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