POL-S: Gartenhaus abgebrannt
Stuttgart-Sillenbuch (ots)
Auf einem Gartengrundstück an der Buowaldstraße ist am Dienstag (07.07.2026) eine Gartenhütte abgebrannt. Zwei 30 und 31 Jahre alte Männer waren gegen 13.10 Uhr damit beschäftigt, Schnittgut und Altholz zu verbrennen. Dabei griff das Feuer auf die wenige Meter entfernte Gartenhütte über, die anschließend vollständig abbrannte. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.
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