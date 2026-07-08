POL-S: Gartenhaus abgebrannt

Stuttgart-Nord (ots) - Drei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (07.07.2026) in der Stresemannstraße. Eine 48-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem Opel in Richtung Pragsattel. Dabei geriet sie im Bereich des St.-Helens-Stegs aus bislang unbekannter Ursache nach links und streifte einen entgegenkommenden Ford eines 82-Jährigen, bevor sie mit dem ...

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