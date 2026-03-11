PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer schwer verletzt

Mayen, B 258 (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2026, gegen 07.50 Uhr, kam es auf der B 258 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer, aus der Verbandsgemeinde Vordereifel, mit seinem Leichtkraftrad die B 258 vom Hirten kommend in Fahrtrichtung Mayen-Kürrenberg. In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Anschließend kollidierte der Fahrer sowie das Motorrad mit der angrenzenden Schutzplanke. Der schwer, allerdings nach derzeitigem Stand, nicht lebensbedrohlich verletzte Kradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Neben der Polizei Mayen war der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Mayen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

