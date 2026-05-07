Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Polizeieinsatz im Ortskern sorgt für Aufsehen

Emsbüren (ots)

Am 05.05.2026 kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und des Ortskerns von Emsbüren zu einem Polizeieinsatz, der von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wurde.

Ein 32-jähriger Mann fiel zunächst im Innenstadtbereich durch aggressives Verhalten auf. Dabei führte er einen Holzpfahl mit sich und bewegte sich anschließend fußläufig in Richtung Ortskern und Supermärkte. Aufgrund seines Verhaltens sowie seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Personen. Insbesondere Hinweise auf einen sogenannten "Amoklauf", wie sie zwischenzeitlich in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, haben sich nicht bestätigt.

Der Mann wurde vor Ort durch die eingesetzten Kräfte unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei weist darauf hin, Informationen aus sozialen Netzwerken kritisch zu hinterfragen und sich im Zweifel auf offizielle Informationen zu verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell