PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Polizeieinsatz im Ortskern sorgt für Aufsehen

Emsbüren (ots)

Am 05.05.2026 kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und des Ortskerns von Emsbüren zu einem Polizeieinsatz, der von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wurde.

Ein 32-jähriger Mann fiel zunächst im Innenstadtbereich durch aggressives Verhalten auf. Dabei führte er einen Holzpfahl mit sich und bewegte sich anschließend fußläufig in Richtung Ortskern und Supermärkte. Aufgrund seines Verhaltens sowie seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Personen. Insbesondere Hinweise auf einen sogenannten "Amoklauf", wie sie zwischenzeitlich in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, haben sich nicht bestätigt.

Der Mann wurde vor Ort durch die eingesetzten Kräfte unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei weist darauf hin, Informationen aus sozialen Netzwerken kritisch zu hinterfragen und sich im Zweifel auf offizielle Informationen zu verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 10:43

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf der Denekamper Straße - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Heute Morgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der Denekamper Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 30-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Tesla Model Y die rechte Fahrspur der Denekamper Straße stadteinwärts. Am dortigen Bahnübergang musste er aufgrund geschlossener Schranken ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 09:55

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - In der Zeit vom 30.04.26 bis zum 03.05.26 kam es in der Monikastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai i20. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren