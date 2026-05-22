Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Schmierereien am Skatepark
Papenburg (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, den 07.05.2026, 19:00 Uhr bis Dienstag, den 12.05.2026, 09:00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter die Skatepark-Anlage am Jugendzentrum an der Rathausstraße in Papenburg. Es wurden dabei u.a. Hakenkreuze und andere Schriftzüge angebracht. Dadurch ist ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen (0591/870) oder bei der Polizei in Papenburg (04961/9260) zu melden. /eot
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