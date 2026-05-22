Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Telekom-Shop - Smartphones entwendet

Lingen (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 20.05.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, dem 21.05.2026, 05:15 Uhr, kam es an der Marienstraße in Lingen zu einem Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Anschließend entwendeten sie mehrere ausgestellte Mobiltelefone.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell