Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Einbruch in Lagerhalle - Werkzeug entwendet

Dersum (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 20.05.2026, 18:30 Uhr, und Donnerstag, dem 21.05.2026, 11:00 Uhr, kam es an der Hasselbergstraße in Dersum zu einem Einbruch in eine landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend entwendeten sie hochwertiges Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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