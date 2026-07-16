PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Elsfleth +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 14. Juli 2026, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 15. Juli 2026, 16:00 Uhr, kam es in der Deichstraße in Elsfleth zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter zerschlugen die Hintertür des Hauses und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertgegenständen.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Deichstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren