Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Elsfleth +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 14. Juli 2026, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 15. Juli 2026, 16:00 Uhr, kam es in der Deichstraße in Elsfleth zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter zerschlugen die Hintertür des Hauses und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertgegenständen.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Deichstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

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