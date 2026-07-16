Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand von Holzpfosten +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 13:04 Uhr, gerieten auf einem unbewohnten Grundstück im Sommerweg in Delmenhorst aus bislang ungeklärter Ursache mehrere gestapelte Holzpfosten in Brand.

Eine 57-jährige Frau entdeckte das Feuer und konnte dieses gemeinsam mit einem 31-jährigen Mann zunächst löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst führte anschließend weitergehende Löscharbeiten durch. Ein Übergreifen der Flammen auf ein in der Nähe befindliches Wohnhaus konnte verhindert werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

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