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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verschiedenste Tabakwaren gestohlen

A9 Hermsdorfer Kreuz (ots)

Am Dienstag, dem 23.06.2026, entwendeten unbekannte Täter aus dem Kassenbereich der SHELL-Tankstelle Hermsdorfer Kreuz an der A9 in Fahrtrichtung München verschiedenste Tabakwaren. Zwischen 10:19 Uhr und 10:23 Uhr entwendeten die Täter Tabakwaren im Wert von 864,02 EUR. Dort war zu diesem Zeitpunkt kein Verkäufer hinter der Kasse und die Täter konnten scheinbar unbemerkt die Tabakwaren entwenden und in unbekannte Richtung flüchten. Laut Mitteiler fuhren die Täter vermutlich mit einem dunklen Pkw.

Hinweise bitte an:

Tel.: 036601 70-194

E-Mail: poststelle.api@polizei.thueringen.de (Aktenzeichen: 0157851/2026)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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