API-TH: Verschiedenste Tabakwaren gestohlen
A9 Hermsdorfer Kreuz (ots)
Am Dienstag, dem 23.06.2026, entwendeten unbekannte Täter aus dem Kassenbereich der SHELL-Tankstelle Hermsdorfer Kreuz an der A9 in Fahrtrichtung München verschiedenste Tabakwaren. Zwischen 10:19 Uhr und 10:23 Uhr entwendeten die Täter Tabakwaren im Wert von 864,02 EUR. Dort war zu diesem Zeitpunkt kein Verkäufer hinter der Kasse und die Täter konnten scheinbar unbemerkt die Tabakwaren entwenden und in unbekannte Richtung flüchten. Laut Mitteiler fuhren die Täter vermutlich mit einem dunklen Pkw.
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David Clarke Arias
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