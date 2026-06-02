Polizei Düren

POL-DN: Diebe stehlen Wohnmobil von Ausstellungsfläche

Düren (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am vergangenen Wochenende ein Wohnmobil vom Verkaufsgelände eines Autohändlers in der Zollhausstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Tatverdächtigen schlugen in der Zeit zwischen im Zeitraum zwischen Sonntag (31.05.2026), 02:00 Uhr und Montag (01.06.2026), 05:00 Uhr zu. Von der Ausstellungfläche eines Fahrzeughändlers in Birkesdorf entwendeten sie das nicht zugelassene Wohnmobil, welches aktuell zum Kauf angeboten war. Wie sich die Täter Zugang zum Fahrzeug verschaffen konnten und wie das Fahrzeug letztlich vom Tatort verbracht werden konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Camper war ordnungsgemäß verschlossen. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch im Besitz des Händlers.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil des Typs AWF / Rimor mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.000kg. Es ist weiß und knapp sechs Jahre alt. Der Wert wird mit ca. 40.000 Euro angegeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 - 949 0 entgegen.

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