Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht - 14-jähriger Radfahrer verletzt

Merzenich (ots)

Am Montagabend (01.06.2026) erschien ein 14-jähriger Dürener gemeinsam mit seiner Mutter auf der Polizeiwache Düren und erstattete Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Nach Angaben des Jugendlichen befuhr er gegen 18:50 Uhr mit seinem Fahrrad die Bahnstraße in Fahrtrichtung Dürener Straße. Im Kreuzungsbereich zur Gartenstraße sei er von einem Pkw mit der Fahrzeugfront touchiert worden. Der Fahrer habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt, ohne anzuhalten.

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen grauen SUV, möglicherweise der Marke Audi, gehandelt haben. Der Pkw fuhr nach dem Unfall in Richtung Distelrather Weg davon.

Der 14-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und suchte eigenständig ein Krankenhaus auf.

Die Polizei bittet den Fahrer des Fahrzeugs, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrers beziehungsweise zum beteiligten Fahrzeug geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

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