PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Brennende Heuballen in Schophoven - Die Polizei sucht Zeugen

POL-DN: Brennende Heuballen in Schophoven - Die Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Inden (ots)

Beim Brand einer Heumiete zwischen Kirchberg und Schophoven am Samstagabend (30.05.2026) entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Brandstiftung als Brandursache kann nicht ausgeschlossen werden. Bei Eintreffen der Polizeibeamte am Brandort gegen 21:50 Uhr war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der sommerlichen Witterung galt es allerdings nur noch, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Unmittelbar vor der Polizei war die Feuerwehr bereits zu einem Brand einer Heumiete ca. 300m von der Schophovener Straße entsandt worden und fand eine Fläche von ca. 20x20m in Vollbrand vor. Die Heumiete brannte kontrolliert komplett nieder. Da die Brandörtlichkeit nur über einen abgelegenen Feldweg zu erreichen ist, kann Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 11:30

    POL-DN: Trickdiebstahl - Seniorin geht falschem Stadtwerkemitarbeiter auf den Leim

    Düren (ots) - Am Sonntagnachmittag (31.05.2026) gab sich ein bislang unbekannter Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und verschaffte sich so widerrechtlich Zutritt zur Wohnung einer 85-jährigen Frau aus Düren. Er erbeutete Schmuck und Bargeld und flüchtete unerkannt vom Tatort. Gegen 16:45 Uhr klingelte der angebliche Mitarbeiter an der Haustür einer Seniorin ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:30

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Langerwehe (ots) - Am Samstag (30.05.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Bundesstraße. Die Täter flüchteten unerkannt nach der Tat. Eine unschöne Überraschung erlebten die Bewohner des Hauses, als sie gegen 19:30 Uhr dorthin zurückkehrten. Sie hatten das Wohnhaus zuvor gegen 12:00 Uhr verlassen. Beim Betreten stellten sie fest, dass ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 09:00

    POL-DN: Krankenfahrstuhl übersehen

    Linnich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf der Rurstraße wurde die 65-jährige Nutzerin des Gefährts leicht verletzt. Eine Pkw-Fahrerin hatte sie beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes nicht rechtzeitig wahrgenommen. Am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) gegen 14:15 Uhr fuhr die 65-jährige Frau aus Linnich mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg der Rurstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren