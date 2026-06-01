Polizei Düren

POL-DN: Brennende Heuballen in Schophoven - Die Polizei sucht Zeugen

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Inden (ots)

Beim Brand einer Heumiete zwischen Kirchberg und Schophoven am Samstagabend (30.05.2026) entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Brandstiftung als Brandursache kann nicht ausgeschlossen werden. Bei Eintreffen der Polizeibeamte am Brandort gegen 21:50 Uhr war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der sommerlichen Witterung galt es allerdings nur noch, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Unmittelbar vor der Polizei war die Feuerwehr bereits zu einem Brand einer Heumiete ca. 300m von der Schophovener Straße entsandt worden und fand eine Fläche von ca. 20x20m in Vollbrand vor. Die Heumiete brannte kontrolliert komplett nieder. Da die Brandörtlichkeit nur über einen abgelegenen Feldweg zu erreichen ist, kann Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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