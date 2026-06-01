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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Langerwehe (ots)

Am Samstag (30.05.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Bundesstraße. Die Täter flüchteten unerkannt nach der Tat.

Eine unschöne Überraschung erlebten die Bewohner des Hauses, als sie gegen 19:30 Uhr dorthin zurückkehrten. Sie hatten das Wohnhaus zuvor gegen 12:00 Uhr verlassen. Beim Betreten stellten sie fest, dass bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt verschafft und im Inneren mehrere Zimmer durchwühlt hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck und Designer-Handtaschen entwendet. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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