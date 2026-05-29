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Polizei Düren

POL-DN: Bei Überholvorgang im Graben gelandet

Hürtgenwald (ots)

Bei einem Überholvorgang auf der L11 kollidierte eine 44-jährige Frau aus Hürtgenwald mit einem Traktor. Sie landete mit ihrem Pkw im angrenzenden Straßengraben und verletzte sich leicht.

Gegen 11:05 Uhr befuhr die Frau aus Hürtgenwald mit ihrem Pkw die L11 von Brandenberg in Richtung Kleinhau. Auf gerader Strecke wollte sie zwei vor ihr in gleiche Richtung fahrende Traktoren überholen und war dazu bereits ausgeschert. Während des Überholvorgangs setzte der 68-jährige Fahrer des vorderen Traktors zum Abbiegen nach links auf eine Wiese an. Trotz umgehend eingeleiteter Vollbremsung gelang es der Pkw-Fahrerin nicht mehr, eine Kollision mit dem Traktor zu verhindern. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Fahrzeug im Straßengraben. Hierbei verletzte sie sich leicht. Eine umgehende medizinische Behandlung war nicht erforderlich. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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