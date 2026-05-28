Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Düren (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) kam es gegen 12:20 Uhr im Einmündungsbereich Nideggener Straße / Piusstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Düren wollte von der Piusstraße auf die Nideggener Straße einfahren. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine 47-jährige Radfahrerin aus Düren, die den Radweg entlang der Nideggener Straße aus Richtung Europaplatz kommend in Fahrtrichtung Dechant-Bohnekamp-Straße befuhr. Die Pkw-Fahrerin leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Die 47-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

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